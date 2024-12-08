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Слуцкий отметил, что РФ за демократическую передачу власти в Сирии мирным путем

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Сирии, несмотря на сложный период, должны применяться демократические процедуры передачи власти мирным путем, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем", - сказал он журналистам в воскресенье.

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Слуцкий отметил, что "Сирия переживает сложный и трагический период". "Сегодня ночью произошло, по сути, свержение правительства при использовании экстремистских сил. И это, безусловно, новое потрясение для всего региона с учетом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Удалось пока избежать наиболее кровавого сценария развития событий", - отметил глава комитета.

"Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали пообещал передать власть оппозиции "без боя". Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось", - добавил Слуцкий.

Ранее в воскресенье аль-Джалали, согласившийся управлять страной после захвата мятежниками Дамаска, заявил, что в республике потребуются выборы.

Сирия Леонид Слуцкий
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