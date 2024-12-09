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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

Глава МИД Израиля подтвердил удары по военным целям в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Гидеон Саар подтвердил, что израильские военные действительно атаковали ряд военных объектов в Сирии, пишет The Times of Israel.

"У нас - единственный интерес, это безопасность Израиля и его граждан (...) вот почему мы нанесли удары по стратегическим системам вооружений, к примеру, по оставшемуся химическому оружию, ракетам и реактивным снарядам дальнего действия, чтобы те не попали к экстремистам", - заявил министр.

По его словам, присутствие израильских военных на сирийской территории носит временный и ограниченный характер, и преследует лишь цель обеспечить безопасность Израиль в период после ухода с поста президента Сирии Башара Асада.

Он добавил, что Израиль продолжит переговоры на тему освобождения заложников из сектора Газа, но в детали вдаваться не стал.

8 декабря израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Сирии с целью помешать враждебным Израилю силам завладеть оружием. 9 декабря глава Минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ израильским военным обеспечить сплошной контроль в буферной зоне между Израилем и Сирией. Также Кац поставил перед военными задачу уничтожать в Сирии наиболее действенные вооружения, которые могут попасть к враждебным силам.

Хроника 08 – 09 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Израиль МИД Гидеон Саар Минобороны Исраэль Кац Сирия
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