В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по складам оружия

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Израильская авиация атаковала несколько оружейных складов, ранее принадлежавших правительственным силам Сирии, в провинции Дамаск, сообщает "Рудау" со ссылкой на источники, близкие к сирийской оппозиции.

По их данным, под удар попали объекты на хребте Каламун.

"Рудау" напоминает, что Израиль нанес сотни ударов по сирийской территории в ходе конфликта в этой стране. Израильские военные заявляли, что атакуют объекты проиранских формирований. Интенсивность налетов возросла с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.