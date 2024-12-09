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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по складам оружия

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Израильская авиация атаковала несколько оружейных складов, ранее принадлежавших правительственным силам Сирии, в провинции Дамаск, сообщает "Рудау" со ссылкой на источники, близкие к сирийской оппозиции.

По их данным, под удар попали объекты на хребте Каламун.

"Рудау" напоминает, что Израиль нанес сотни ударов по сирийской территории в ходе конфликта в этой стране. Израильские военные заявляли, что атакуют объекты проиранских формирований. Интенсивность налетов возросла с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Хроника 08 – 09 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Израиль Дамаск Сирия Каламун
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