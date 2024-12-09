Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет войска с Голанских высот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Израильские власти не намерены выводить войска с Голанских высот, заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы никогда не выведем войска с Голанских высот", - приводят слова Нетаньяху израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, которые приводит The Times of Israel, "все понимают важность сохранения нашего присутствия на Голанских высотах, а не только на подступах к ним".

"Голанские высоты всегда будут неотделимой частью Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ израильским военным обеспечить полный контроль в буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией.

"В своем заявлении Кац приказал военнослужащим создать на юге Сирии, в том числе за пределами буферной зоны, безопасный сектор, свободный от стратегических вооружений и террористической инфраструктуры, которые могли бы угрожать Израилю", - сообщило The Times of Israel.

Накануне израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.