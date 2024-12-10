США оправдывают захват Израилем сирийской части Голанских высот

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США считает оправданным предпринятый Израилем захват сирийской территории в районе Голанских высот, заявил представитель ведомства Мэтью Миллер.

"Сирийская армия покинула свои позиции в районе вокруг согласованной израильско-сирийской буферной зоны, что потенциально создает вакуум, он мог бы быть заполнен террористическими организациями, которые угрожали бы государству Израиль и гражданскому населению внутри Израиля", - сказал чиновник на брифинге.

Кроме того, по его словам, Израиль заявил, что эти действия носят временный характер для защиты границ.

По словам дипломата, США хотят видеть стабильность в отношениях между Израилем и Сирией и поддерживают соблюдение всеми сторонами соглашения о разъединении от 1974 года.

Ранее постпред Израиля при ООН Данни Данон в письме в Совбез организации заявил, что были приняты ограниченные и временные меры для противодействия любым угрозам, особенно жителям израильской части Голанских высот.

Данон отметил, что Израиль не вмешивается в конфликт между сирийскими вооруженными группировками.

Ранее сообщалось, что израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует и заверил, что Израиль будет защищать свои границы.