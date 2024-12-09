В Абхазии из-за энергокризиса на неделю закроют школы и детские сады

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Абхазии с 10 декабря на неделю отменят занятия в школах и детских садах из-за энергокризиса, заявил и.о. премьер-министра республики Валерий Бганба на совещании в кабинете министров.

И.о. министра энергетики Джансух Нанба сообщил, что подача электроэнергии на всей территории республики может сократиться до шести часов в сутки. По его словам, переток электроэнергии из России оплачен только на следующие сутки.

"В худшем случае - это переход на полное обеспечение страны электричеством от ИнгурГЭС, а это не более шести часов включения электроэнергии по всей Абхазии", - сказал он.

И.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба сказал, что лечебные учреждения продолжат работать в штатном режиме.

По его словам, генераторы, установленные в крупных лечебных учреждениях, продолжают работать исправно, но их ресурсы ограничены,

Он сообщил, что на данный момент топлива достаточно, но необходимо зарезервировать больший объем для лечебных учреждений с реанимационными отделениями.

И.о. министра здравоохранения также сообщил, что есть лечебные учреждения, в которых дизель-генераторов нет или установлены с меньшей мощностью.