В Абхазии не исключили закрытие детсадов и школ из-за дефицита электроэнергии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Абхазии не исключают временного закрытия школ и детских садов.

"Если временные рамки отключения подачи электроэнергии будут расширены, то нам придется закрыть школы и детские сады", - заявил "Интерфаксу" и.о. премьера правительства Абхазии Валерий Бганба в воскресенье.

"Из-за отсутствия электричества температура в помещениях школ и детских садов падает. Мы же, естественно, не можем ставить под угрозу здоровье наших детей", - заключил он.

Пресс-служба компании "Черноморэнерго" сообщила в воскресенье о введении нового графика на подачу электричества в связи с энергодефицитом в Абхазии. Согласно опубликованному графику, электричество не будет подаваться днем в течение 4 часов 40 минут. "С 21:00 до 07:00 подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу пресс-служба компании "Черноморэнерго" сообщала, что с 7 декабря будет введен новый график, согласно которому электричество будут отключать на всей территории республики 6 часов в сутки - по два часа утром, днем и вечером.

Ранее компания сообщала, что с 1 ноября были введены ограничения на подачу электроэнергии из-за энергодефицита, вызванного низким уровнем воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Абхазия с 1 ноября закупает электричество в России, однако объем закупаемой электроэнергии недостаточен для полного покрытия потребности республики.

И.о. премьер-министра Бганба допускал возможность введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике республики, а исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба заявлял, что существуют "очень серьезные сложности с обеспечением энергетической безопасности страны".