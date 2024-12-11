Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки ИнгурГЭС

По новому графику, подача электроэнергии будет сокращена до трех часов в сутки

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Произошла аварийная остановка ИнгурГЭС, питающая Абхазию электроэнергией, вся Абхазия оказалась без электричества, сообщает "Черноморэнерго".

"Из-за критически низкого уровня воды и ее недостаточного притока сработала аварийная система защиты и ГЭС остановилась, - сказано в сообщении. - В настоящее время электроэнергии нет на всей территории республики".

Компания уточнила, что ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час", - отмечается в сообщении.

"Черноморэнерго" предупредило абонентов, что разрабатывается новый график, и подача электричества в дневное время на всей территории республики будет сокращена до 3 часов. Ночью график остается прежний: с 21:00 до 7:00 электроэнергия будет подаваться населению без ограничений.

По данным компании, Абхазия оплатила переток электроэнергии из России в ночное время до 13 декабря.

Электроэнергия подавалась на территории Абхазии в дневное время только в течение четырех с половиной часов.

Из-за энергодефицита, вызванного низким уровнем воды на плотине ИнгурГЭС, Абхазия закупает с 1 ноября электричество в России. Однако объем закупаемой электроэнергии недостаточен для полного покрытия потребности республики.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба ранее допускал возможность введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике республики, а исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба заявлял, что существуют "очень серьезные сложности с обеспечением энергетической безопасности страны".