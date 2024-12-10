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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:58

Небензя сообщил об оценке СБ ООН ситуации в Сирии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, как показало прошедшее в закрытом режиме заседание СБ ООН по Сирии, его члены в целом едины в оценках последних событий в этой стране.

"Совет, я думаю, был более или менее един в вопросе необходимости сохранения территориальной целостности и единства Сирии, обеспечения защиты гражданского населения, обеспечения доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению", - заявил он журналистам в кулуарах по окончании заседания.

Он отметил, что в ближайшие дни члены Совбеза будут работать над заявлением по Сирии, выразив надежду, что вскоре оно выйдет в свет.

Небензя признал, что "все были застигнуты врасплох, все, включая членов совета", добавив, что "мы должны подождать (...) и оценить, как будет развиваться ситуация".

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 10 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Василий Небензя СБ ООН Сирия
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