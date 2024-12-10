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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил о решении выделить кредит Украине на $20 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных активов РФ.

"Минфин США сегодня сообщает о выделении $20 млрд для Украины в рамках инициативы G7 о кредитах на $50 млрд (...) с использованием доходов от активов", - говорится в сообщении министерства.

"Эта сумма будет погашаться доходами от замороженных российских активов" - приводятся в нем слова министра финансов США Джанет Йеллен.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.

США Украина РФ
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