Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Макрон призвал Иванишвили к диалогу с оппозицией

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили "осудил запугивание представителей гражданского общества и оппозиции", сообщают грузинские СМИ со ссылкой на администрацию Макрона.

"Президент Макрон призвал освободить всех задержанных и уважать свободу выражения мнений и собраний", - цитируют они.

Кроме того, Макрон еще раз выразил сожаление по поводу отклонения Грузии от европейского пути.

"Президент Макрон призвал к инклюзивному диалогу со всеми политическими партиями и представителями гражданского общества", - заявили в Елисейском дворце.

Ранее 11 декабря о телефонном разговоре Иванишвили и Макрона сообщила партия "Грузинская мечта". "Телефонный разговор по инициативе президента Франции касался ситуации в Грузии и длился в течение часа. Президент Франции выразил сожаление положением в Грузии и заявил о готовности способствовать нормализации обстановки", - говорилось в сообщении. Стороны договорились возобновить контакт в ближайшие дни.

Протесты в Тбилиси

16
Грузинская мечта Эммануэль Макрон Грузия Франция Бидзина Иванишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки ИнгурГЭС

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения
Смена власти в Сирии

Москва поддерживает контакты с силами, контролирующими Сирию

Трамп назвал приоритетом внешней политики США урегулирование на Украине

Смена власти в Сирии

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Уолл-стрит закрылась снижением индексов на 0,3-0,4%

Уолл-стрит закрылась снижением индексов на 0,3-0,4%

Что случилось этой ночью: среда, 11 декабря

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5537 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });