Макрон призвал Иванишвили к диалогу с оппозицией

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили "осудил запугивание представителей гражданского общества и оппозиции", сообщают грузинские СМИ со ссылкой на администрацию Макрона.

"Президент Макрон призвал освободить всех задержанных и уважать свободу выражения мнений и собраний", - цитируют они.

Кроме того, Макрон еще раз выразил сожаление по поводу отклонения Грузии от европейского пути.

"Президент Макрон призвал к инклюзивному диалогу со всеми политическими партиями и представителями гражданского общества", - заявили в Елисейском дворце.

Ранее 11 декабря о телефонном разговоре Иванишвили и Макрона сообщила партия "Грузинская мечта". "Телефонный разговор по инициативе президента Франции касался ситуации в Грузии и длился в течение часа. Президент Франции выразил сожаление положением в Грузии и заявил о готовности способствовать нормализации обстановки", - говорилось в сообщении. Стороны договорились возобновить контакт в ближайшие дни.