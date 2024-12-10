Совет ЕС рассмотрит новые меры в ответ на действия грузинских властей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Отступление от демократии и репрессивные меры против граждан, используемые грузинскими властями, имеют последствия для двусторонних отношений Евросоюза и Грузии, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы напоминаем, что именно курс действий "Грузинской мечты" привел к фактической остановке процесса вступления Грузии в ЕС. (...) ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря. ЕС солидарен с грузинским народом и его демократическими и европейскими устремлениями", - говорится в заявлении.

Представитель ЕВС отметил, что в Грузии продолжаются произвольные задержания протестующих и лидеров оппозиции, "при этом представители СМИ становятся объектами целенаправленных нападок со стороны правоохранительных органов и неформальных агрессивных групп".

В Брюсселе действия грузинских властей расценивают как "жестокое и преднамеренное насилие" и "бесчеловечное обращение".

"ЕС осуждает эти репрессивные действия в отношении протестующих, представителей СМИ и лидеров оппозиции и призывает к немедленному освобождению всех задержанных лиц. ЕС требует положить конец широко распространенному запугиванию, политическому преследованию, сообщениям о пытках и жестоком обращении с гражданами", - подчеркивается в заявлении.

В европейском дипломатическом ведомстве настаивают, что "основные права, такие как право на свободу мирных собраний и выражения мнений, должны соблюдаться и охраняться в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами". Все злоупотребления силовых структур должны быть достоверно расследованы, сказано в заявлении.

В документе содержится призыв к местным правозащитникам и международным организациям продолжать документировать все нарушения прав человека в Грузии.