"Грузинская мечта" сообщила о звонке Макрона Бидзине Иванишвили

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Грузии, сообщила "Грузинская мечта".

"Телефонный разговор по инициативе президента Франции касался ситуации в Грузии и длился в течение часа. Президент Франции выразил сожаление положением в Грузии и заявил о готовности способствовать нормализации обстановки", - говорится в сообщении.

Стороны договорились возобновить контакт в ближайшие дни.