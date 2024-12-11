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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Еврокомиссия выделит 170 млн евро на укрепление границ ЕС с РФ и Белоруссией

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 170 млн евро для усиления охраны границ стран ЕС, соседствующих с Россией и Белоруссией, с целью противодействия миграции.

"Сегодня мы предлагаем этим странам дополнительную поддержку, включая финансирование в размере 170 млн евро на модернизацию оборудования электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования обнаружения и противодействие вторжению беспилотников", - приводит ЕК в своем коммюнике слова фон дер Ляйен, которая председательствовала в среду на заседании исполнительной коллегии ЕС, обсуждавшей "гибридные угрозы от использования миграции в качестве оружия Россией и Белоруссией".

В документе Еврокомиссии сообщается, что эти средства будут распределены следующим образом: Эстония - 19,4 млн евро, Финляндия - 50 млн евро, Латвия - 17 млн евро, Литва - 15,4 млн евро, Польша - 52 млн евро и Норвегия - 16,4 млн евро.

Как утверждают в Брюсселе, "серьезный и постоянный характер гибридных угроз на восточной границе ЕС" создает новые проблемы для Европейского союза.

"Это требует усиленного ответа ЕС при полном соблюдении европейского и международного права", - сказано в коммюнике ЕК.

ЕС ЕК Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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