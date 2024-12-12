Эстония получит от ЕС около 20 млн евро на усиление охраны границы с Россией

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Эстония получит от Евросоюза 19,4 млн евро на усиление пограничного контроля с Россией, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел республики.

"Мы приложили усилия, чтобы наряду с другими проблемами безопасности наши партнеры по ЕС лучше понимали вызовы и угрозы на восточной границе Европы. Эстония отвечает за защиту внешних границ Европейского союза и шенгенской зоны", - отметил глава МВД Лаури Ляэнеметс.

Полученные средства будут добавлены в Фонд пограничного контроля и визовой политики (BMVI), общая сумма составит немногим более 53 млн евро. Крупнейшим получателем поддержки является департамент полиции и погранохраны.

Деньги будут направлены на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, улучшения телекоммуникационных сетей, развертывания мобильных средств обнаружения и предотвращения атак беспилотников, для обеспечения осведомленности о ситуации в режиме реального времени и повышения мобильности пограничных патрулей.

В МВД республики считают, что Россия и Белоруссия используют миграцию как политическое оружие для дестабилизации ситуации в европейских странах и ослабления целостности шенгенской зоны.

Европейская комиссия выделит шести странам ЕС 170 млн евро на усиление мер по отражению гибридных угроз на восточной границе ЕС.

Кроме Эстонии деньги получат Латвия - 17 млн евро, Литва - 15,4 млн евро, Финляндия - 50 млн евро, Польша - 52 млн евро, Норвегия - 16,4 млн евро.