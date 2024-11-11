Поиск

В ЕС нет согласия по расширению мандата миссии EUMAM Ukraine

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Расширение на украинскую территорию действия тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine) не получает пока единогласной поддержки государств-членов, заявил на брифинге Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"У нас есть миссии, в частности военная миссия по обучению, обладающая мандатом вне Украины. Между государствами-членами идут дискуссии о том, не следует ли распространить этот мандат на Украину, и на данный момент нет единодушного согласия между государствами-членами", - сказал Стано.

Его также спросили о возможности размещения военнослужащих стран ЕС между позициями украинских и российских войск, на что он ответил, что в Евросоюзе пока нет никаких распоряжений о направлении на Украину европейских военных под каким-либо мандатом.

Петер Стано Евросоюз Украина EUMAM Ukraine
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Песков заявил, что пока от Берлина не было сигналов о возможном разговоре Путина и Шольца

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Telegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Washington Post сообщает, что Трамп обсудил с Путиным Украину

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });