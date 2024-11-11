В ЕС нет согласия по расширению мандата миссии EUMAM Ukraine

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Расширение на украинскую территорию действия тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine) не получает пока единогласной поддержки государств-членов, заявил на брифинге Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"У нас есть миссии, в частности военная миссия по обучению, обладающая мандатом вне Украины. Между государствами-членами идут дискуссии о том, не следует ли распространить этот мандат на Украину, и на данный момент нет единодушного согласия между государствами-членами", - сказал Стано.

Его также спросили о возможности размещения военнослужащих стран ЕС между позициями украинских и российских войск, на что он ответил, что в Евросоюзе пока нет никаких распоряжений о направлении на Украину европейских военных под каким-либо мандатом.