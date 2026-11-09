Военная миссия ЕС по оказанию помощи Украине продлена на два года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine) еще на два года - до 15 ноября 2028 года.

"На этот период выделен бюджет в размере почти 300 млн евро. Данное решение принято по итогам недавнего стратегического пересмотра деятельности EUMAM. В связи с этим совет также постановил обеспечить присутствие миссии непосредственно в Украине для налаживания прямого и эффективного взаимодействия с украинскими военными органами, Вооруженными силами Украины (ВСУ) и международными партнерами-единомышленниками", - говорится в коммюнике совета.

Это решение "позволит адаптировать процесс подготовки, проводимый ЕС, к актуальным потребностям ВСУ".

Мандат миссии расширен: "Теперь особое внимание будет уделяться анализу опыта, полученного на поле боя, а также совершенствованию военной подготовки в поддержку оборонных задач Украины".

Также сообщается, что EUMAM Ukraine продолжит тесно координировать свои действия с международными партнерами ЕС, такими как США, Великобритания, Канада и Норвегия. Кроме того, миссия будет сотрудничать с "Коалицией желающих" и НАТО.