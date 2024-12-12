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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

По требованию премьер-министра Молдавии отправлен в отставку глава Energocom

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет молдавского госпредприятия Energocom ("Энергоком"), которое является основным поставщиком газа и электроэнергии в Молдавию, освободил от должности и.о. гендиректора компании Виктора Бынзаря, сообщило Агентство госсобственности Молдавии.

"Совет Energocom принял решение о прекращении трудового договора с временным гендиректором Виктором Бынзарем. 12 декабря - его последний рабочий день", - говорится в сообщении.

С 13 декабря исполнять обязанности гендиректора Energocom начнет Евгений Бузату.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 5 декабря потребовал отставки министра энергетики страны Виктора Парликова, а также гендиректора Energocom Бынзаря и члена наблюдательного совета компании "Молдовагаз" Сергея Тофилата. Он объяснил свое требование плохой подготовкой Молдавии к зимнему отопительному сезону и тем, что компании Energocom и "Молдовагаз" "не создали достаточных запасов газа, создав угрозу энергетической безопасности Молдавии". После отставки Парликова Речан заявил, что будет сам исполнять обязанности министра энергетики.

Молдавские СМИ сообщали, что Бынзарь отверг обвинения премьера. Он считает, что профессионально выполнял свою работу.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Energocom закупает газ у европейских трейдеров на биржевых площадках. Кроме того, Energocom является ключевым импортером электроэнергии в Молдавию.

Правительство Молдавии в среду решило ввести режим чрезвычайного положения с 16 декабря сроком на 60 дней из-за ситуации в энергетике. Решение правительства еще должен утвердить парламент.

Власти Молдавии готовятся к энергетическому кризису в связи с ожидаемым прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, что приведет к падению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС (Приднестровье), на долю которой сейчас приходится 80% электропотребления в Молдавии.

Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 10 декабря объявило о введении чрезвычайного положения, которое в том числе предусматривает запрет на экспорт электроэнергии (в случае прекращения поставок газа).

Energocom Газпром Молдовагаз Приднестровье Сергей Тофилат Виктор Бынзарь Молдавия
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