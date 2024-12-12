Молдавия в декабре снизит долю электроэнергии от Молдавской ГРЭС до 37%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Молдавское государственное Energocom (АО "Энергоком"), основной поставщик газа и электроэнергии в республику, в декабре снизит долю импорта электроэнергии от Молдавской ГРЭС (МГРЭС, Приднестровье) до 37% от общего необходимого объема, сказано на сайте компании.

В течение этого года Молдавия обеспечивала за счет поставок МГРЭС порядка 80% потребностей в электроэнергии.

По данным Energocom, в декабре планируется закупить для правого берега Днестра около 463 тысяч МВт.ч, из которых 37% (170,5 тыс. МВт.ч) необходимого объема поступят с Молдавской ГРЭС. По условиям контракта, стоимость электроэнергии составляет 66$ за 1 МВт.ч.

Треть необходимой электроэнергии (около 150 тысяч МВтч) госкомпания закупит на румынской бирже OPCOM и у компании Nuclearelectrica (Румыния). Еще 22,3 тысячи МВт.ч (5% от потребности) будет закуплено у Чернаводской АЭС в Румынии.

Местные тепловые станции в Кишиневе и Бельцах выработают 115,4 тысячи МВт.ч (25% потребности).

Energocom также сообщил, что с 1 по 10 декабря в Румынии закуплено около 110 тысяч МВт.ч, на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом госкомпания призывает потребителей рационально использовать энергоресурсы. Повышение спроса на электроэнергию на местном рынке началось в конце ноября, когда цены на OPCOM тоже начали расти на фоне увеличения спроса в Румынии.

Ранее Energocom сообщала, что впервые в рамках объединения энергосистем Молдавии и Румынии зарезервировала часть объема электроэнергии на месяц у румынской компании Nuclearelectrica.

В октябре 90% электроэнергии Молдавия закупала у МолдГРЭС, около 7% обеспечивали ТЭЦ и местные производители энергии из возобновляемых источников. Оставшиеся 3% закупались у румынской компании Nuclearelectrica и на бирже OPCOM.

Energocom закупает электроэнергию на рынке у станций возобновляемой энергетики со статусом правомочного производителя и у тепловых станций и перепродает соответствующую энергию поставщикам по ценам, регулируемым государством.

С 1 июля 2014 года Energocom работает на рынке природного газа Молдавии в качестве поставщика природного газа. На основании выданной лицензии компания заключает прямые контракты на поставку природного газа для нужд внутреннего рынка.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, которую производит МГРЭС.

Правительство Молдавии в среду решило ввести режим чрезвычайного положения с 16 декабря сроком на 60 дней из-за ситуации в энергетике. Решение правительства еще должен утвердить парламент.

Власти Молдавии готовятся к энергетическому кризису в связи с ожидаемым прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, что приведет к падению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 10 декабря объявило о введении чрезвычайного положения, которое в том числе предусматривает запрет на экспорт электроэнергии (в случае прекращения поставок газа).