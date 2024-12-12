Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Молдавия в декабре снизит долю электроэнергии от Молдавской ГРЭС до 37%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Молдавское государственное Energocom (АО "Энергоком"), основной поставщик газа и электроэнергии в республику, в декабре снизит долю импорта электроэнергии от Молдавской ГРЭС (МГРЭС, Приднестровье) до 37% от общего необходимого объема, сказано на сайте компании.

В течение этого года Молдавия обеспечивала за счет поставок МГРЭС порядка 80% потребностей в электроэнергии.

По данным Energocom, в декабре планируется закупить для правого берега Днестра около 463 тысяч МВт.ч, из которых 37% (170,5 тыс. МВт.ч) необходимого объема поступят с Молдавской ГРЭС. По условиям контракта, стоимость электроэнергии составляет 66$ за 1 МВт.ч.

Треть необходимой электроэнергии (около 150 тысяч МВтч) госкомпания закупит на румынской бирже OPCOM и у компании Nuclearelectrica (Румыния). Еще 22,3 тысячи МВт.ч (5% от потребности) будет закуплено у Чернаводской АЭС в Румынии.

Местные тепловые станции в Кишиневе и Бельцах выработают 115,4 тысячи МВт.ч (25% потребности).

Energocom также сообщил, что с 1 по 10 декабря в Румынии закуплено около 110 тысяч МВт.ч, на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом госкомпания призывает потребителей рационально использовать энергоресурсы. Повышение спроса на электроэнергию на местном рынке началось в конце ноября, когда цены на OPCOM тоже начали расти на фоне увеличения спроса в Румынии.

Ранее Energocom сообщала, что впервые в рамках объединения энергосистем Молдавии и Румынии зарезервировала часть объема электроэнергии на месяц у румынской компании Nuclearelectrica.

В октябре 90% электроэнергии Молдавия закупала у МолдГРЭС, около 7% обеспечивали ТЭЦ и местные производители энергии из возобновляемых источников. Оставшиеся 3% закупались у румынской компании Nuclearelectrica и на бирже OPCOM.

Energocom закупает электроэнергию на рынке у станций возобновляемой энергетики со статусом правомочного производителя и у тепловых станций и перепродает соответствующую энергию поставщикам по ценам, регулируемым государством.

С 1 июля 2014 года Energocom работает на рынке природного газа Молдавии в качестве поставщика природного газа. На основании выданной лицензии компания заключает прямые контракты на поставку природного газа для нужд внутреннего рынка.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, которую производит МГРЭС.

Правительство Молдавии в среду решило ввести режим чрезвычайного положения с 16 декабря сроком на 60 дней из-за ситуации в энергетике. Решение правительства еще должен утвердить парламент.

Власти Молдавии готовятся к энергетическому кризису в связи с ожидаемым прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, что приведет к падению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 10 декабря объявило о введении чрезвычайного положения, которое в том числе предусматривает запрет на экспорт электроэнергии (в случае прекращения поставок газа).

Energocom Молдавия Приднестровье Молдовагаз Газпром Румыния Молдавская ГРЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болгария и Румыния станут полноправными членами шенгенской зоны с 1 января

Болгария и Румыния станут полноправными членами шенгенской зоны с 1 января

Основная оппозиционная партия Южной Кореи вновь инициировала импичмент

Основная оппозиционная партия Южной Кореи вновь инициировала импичмент

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС допускает присутствие израильских военных в Газе после окончания конфликта

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава "Моссад" посетил Катар для переговоров по сектору Газа

Что случилось этой ночью: четверг, 12 декабря

Глава Центрального командования вооруженных сил США посетил Бейрут

США заключили контракт на обслуживание истребителей F-16 за рубежом на $987 млн

США заключили контракт на обслуживание истребителей F-16 за рубежом на $987 млн

Макрон и премьер Польши обсудят ввод миротворцев на Украину после конфликта

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии90 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });