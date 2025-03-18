В Казахстане создано агентство по атомной энергии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании агентства республики по атомной энергии, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно указу, агентство по атомной энергии образовано как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту республики, с передачей ему функций и полномочий министерства энергетики в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

"Определить Агентство правопреемником прав и обязательств министерства энергетики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", - говорится в документе.

Этим же указом администрации президента поручено внести на рассмотрение главе государства: совместно с председателем агентства проекты положения об агентстве и его структуры; совместно с правительством - предложения по перераспределению штатной численности от министерства энергетики и соответствующих подведомственных организаций в агентство.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на администрацию президента.

Председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии назначен Алмасадам Саткалиев, с апреля 2023 года руководивший Министерством энергетики. От ранее занимаемой должности он освобожден тем же указом.

Саткалиеву 54 года. В разные годы он занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов (2007), президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (2009-2011). С 2011 года стал работать в АО "Самрук-Казына" и "Самрук-Энерго", последние два года возглавлял фонд. Накануне его освободили от должности.