Нетаньяху заявил об ударе Израиля 26 октября по объекту ядерной программы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета Фото: EPAТТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Удар Израиля по Ирану 26 октября был направлен, в том числе, против одного из элементов иранской ядерной программы, заявил в понедельник на выступлении в Кнессете израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Это не секрет. Атаке подвергся один из специфических компонентов их ядерной программы", - цитирует The Times of Israel его слова.

Однако он не разъяснил, какой именно объект попал под удар. Также он уточнил, что Иран по-прежнему не лишен возможности добиваться получения ядерного оружия.

Вместе с тем Нетаньяху сказал, что израильский удар сократил потенциал Ирана в сфере ПВО и производства ракет.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате которых погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

15 ноября портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что удар Израиля по Ирану разрушил лабораторию недалеко от Тегерана, где в тайне от многих членов иранского правительства проходили исследования в сфере ядерного оружия. Речь шла об объекте Taleghan 2 в 32 км к юго-востоку от Тегерана. Здесь шли работы по ядерному оружию вплоть до того, как Иран заморозил их в 2003 году. Специалисты тестировали здесь взрывчатку, которая должна была служить детонатором для ядерного устройства. В 2024 году разведка США и Израиля в 2024 году стала фиксировать возобновление исследовательской деятельности в лаборатории.

Хотя президент США Джо Байден призывал Нетаньяху не атаковать объекты иранской ядерной программы, эта лаборатория не была задекларирована в качестве ее части. Таким образом, поясняет портал, Иран не смог бы признать факт этой атаки, не раскрыв при том информацию, что он нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.