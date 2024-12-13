WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

Таким образом избранный президент США хочет помешать Тегерану создать ядерное оружие

Дональд Трамп Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп обдумывает вариант с ударами по Ирану с целью не дать ему получить ядерное оружие, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в команде Трампа.

"Некоторые члены переходной команды Трампа теперь более серьезно изучают возможность военных ударов по объектам ядерной отрасли (...) Представители команды заявили, что ослабление позиций Ирана в регионе и недавние данные о его расширяющихся ядерных разработках активизировали конфиденциальные внутренние дискуссии", - передает издание.

"Однако все обсуждения на этот счет носят очень предварительный характер", - уточняет WSJ.

Многие советники и приближенные Трампа отмечали, что речь в основном шла о поддержке ударов Израиля по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, или даже о возможном участии США в операции. Нынешние и бывшие израильские официальные лица поясняли, что неизвестно, насколько успешными окажутся самостоятельные действия Израиля, поскольку многие иранские предприятия находятся глубоко под землей.

В то же время собеседники заявляют о разработке будущей администрацией новой стратегии максимального давления на Тегеран. В ее рамках предусмотрены два подхода. Первый будет сочетать в себе переброску дополнительных самолетов, кораблей, военных на Ближний Восток, продажу Израилю более совершенного оружия вроде противобункерных бомб, и санкции с целью вынудить Тегеран сесть за стол переговоров. Второй подход заключается в том, чтобы добиться того же результата, сочетая угрозу применения силы США против Ирана с санкциями, которые нанесут значимый ущерб иранской экономике.

Однако, уточняет WSJ, неясно, какую из опций может выбрать Трамп.

Газета также сообщает, что под конец своего первого президентского срока политик уже думал над превентивными ударами по Ирану после того, как международные инспекторы отчитались о росте объемов расщепляющих веществ у Тегерана. Впоследствии Трамп отрицал, что всерьез размышлял над вариантом с ударами.

На прошлой неделе, отмечает газета, американская разведка сообщала, что Иран располагает материалами для сборки более 12 ядерных бомб. Хотя, согласно заключениям разведки, он пока этого не делает, тем не менее, он теперь лучше подготовлен к их производству. Ранее американские власти предполагали, что у Ирана может уйти несколько месяцев для развертывания ядерного оружия.

В четверг The Times of Israel сообщало со ссылкой на источники, что израильские ВВС ведут подготовку на случай, если им прикажут нанести удары по иранским ядерным объектам.

В начале декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о намерениях Ирана увеличить запасы урана, обогащенного до 60%. Этот уровень обогащения близок к тому, что нужен для создания ядерного оружия.