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Пентагон объявил о транше военной помощи для Украины на $725 млн

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - США выделяют Киеву пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в $725 млн, сообщает во вторник Пентагон.

"Он даст Украине дополнительное вооружение, в котором она больше всего нуждается. В частности, речь идет о средствах ПВО, боеприпасах для ракетных систем и артиллерии, а также - о противотанковом вооружении", - говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

Пакет помощи оценивается в $725 млн, отмечает Пентагон. Речь в данном случае идет о передаче Украине уже имеющегося на складах США вооружения, а не о производстве нового оружия.

В частности, речь идет о ракетах для ЗРК NASAMS, ракетах для ПЗРК Stinger, дронах, боеприпасах против БПЛА, 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах, ракетах для РСЗО HIMARS.

Кроме того, в пакет вошли ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, а также ракеты для ПТРК TOW.

В списке значатся и противопехотные мины, передачу которых Украине администрация США санкционировала в ноябре 2024 года. Пентагон указывает, что речь идет о минах, которые со временем самоликвидируются или теряют заряд. Предполагается, что использование такого типа противопехотных мин уменьшает риски для мирных жителей.

США Пентагон Украина
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