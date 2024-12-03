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В Белом доме заявили, что Байден до ухода будет наращивать помощь Украине

Президент США также планирует ввести новые санкции против РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден намерен использовать оставшееся до ухода с поста главы государства время, чтобы нарастить поставки вооружений Украине и ввести новые санкции против России, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В рамках этих усилий он (Байден - ИФ) поручил своей команде в полной мере использовать все имеющиеся финансовые средства для обеспечения обороны Украины (...). Президент дал указание Пентагону быстро доставить технику на Украину", - говорится в заявлении Салливана, распространенном Белым домом.

Он отметил, что до середины января США поставят Киеву дополнительно "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критически важные средства".

Советник президента США по нацбезопасности добавил, что Вашингтон уже ввел "серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют новые санкции".

Он напомнил, что ранее в этом году Украина получила "сотни ракет" ПВО, Байден санкционировал поставку Киеву противопехотных мин, а также "скорректировал" разрешение использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

"Президент стремится поставить Украину в максимально выгодное положение, и мы продолжим реализацию этой стратегии", - подчеркнул Салливан.

Во вторник Пентагон сообщил, что США выделяют Киеву пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в $725 млн.

В частности, речь идет о ракетах для ЗРК NASAMS и ПЗРК Stinger, дронах, боеприпасах против БПЛА, 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах, ракетах для РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin, гранатометах AT-4, ракетах для ПТРК TOW, противопехотных минах.

США Джо Байден Украина вооружения Россия санкции
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