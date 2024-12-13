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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Молдавии из-за ситуации в области энергетики введено чрезвычайное положение на 60 дней

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В связи со сложной ситуацией в области энергетики в Молдавии введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней, начиная с 16 декабря.

Решение было принято в ночь с четверга на пятницу по запросу премьер-министра Молдавии Дорина Речана.

В своем выступлении Дорин Речан заявил, что существует угроза прекращения поставок газа в Приднестровский регион. Он обосновал необходимость введения чрезвычайного положения тем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, правительство должно иметь рычаги для принятия ряда оперативных решений - с отклонением от действующего законодательства.

Депутаты парламентского большинства выступили в поддержку предложения правительства, а оппозиция - категорически против. Депутаты от оппозиции обвинили правительство в плохой подготовке к зиме, неспособности договариваться с Россией и Украиной о поставках и транзите газа, а также в стремлении в условиях чрезвычайного положения обходить нормы действующего законодательства.

В результате, "за" введение чрезвычайного положения проголосовало 56 депутатов, 17 - против, трое не голосовали. На момент голосования в зале оставалось 76 из 101 депутата парламента Молдавии.

С 1 декабря тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии вырос на 27,6%. Решение о повышении внутренних цен на газ принято в экстренном порядке в связи со значительным ростом закупочных цен на природный газ на международных рынках.

Молдавия Приднестровский регион
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