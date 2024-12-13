Макрон призвал грузинский народ сохранить европейскую мечту

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу выступил со специальным видеообращением к грузинскому народу, в котором предупредил, что Грузия не сможет надеяться на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации будут подавляться, гражданское общество, оппозиция и журналисты - подвергаться преследованиям, а свобода выражения мнений и собраний не будут защищаться.

"Европейские стремления грузинского народа, записанные в Конституции Грузии, не могут быть преданы. Европейская мечта Грузии не должна угаснуть. Этот выбор европейского пути - ваше суверенное решение, этот выбор присоединения к европейской семье - то, что сегодня мирно выражают в Тбилиси и нескольких десятках городов страны", - заявил французский президент.

Он напомнил, что присвоением статуса кандидата в члены Евросоюза Евросовет дал положительный ответ на эти стремления.

"Этот выбор предполагает выполнение определенных обязанностей и обязательств с течением времени. Путь проложен, Грузия теперь может работать рука об руку с 27 государствами-членами Европейского Союза, уверенно строить это европейское будущее, или ждать и откладывать, но чего ждать и почему?" - отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Европа никого не запугивает, не использует угроз, не пытается сеять хаос, "устраивать дестабилизацию у соседей и подчинять войной или гибридными средствами". По словам Макрона, Европа также уважает суверенную волю народов, историю и идентичность народов и не диктует, каким должен быть национальный интерес. Президент Франции заявил, что Евросоюз уважает территориальную целостность Грузии и не поддерживает сепаратизм.

"Грузия должна решить свою судьбу. Для этого к голосу грузин следует прислушиваться и уважать", - сказал Макрон.

"Хочу верить, что существует путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытого, вежливого диалога со всеми политическими силами и организациями гражданского общества. Этот диалог является ответственностью всех грузин. Он должен дать грузинам возможность снова взять свою судьбу в свои руки. Этот путь ваш. Вот почему я испытываю большое доверие к грузинскому народу и испытываю большое доверие ко всем, кто ценит европейский путь и не хочет поддаваться запугиванию, пропаганде, кибератакам, информационным манипуляциям", - заявил французский президент в видеообращении.

Видеообращение Макрона к народу Грузии транслировали грузинские телеканалы.

В Грузии в субботу пройдут выборы президента, впервые они состоятся не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков. Единственным кандидатом в президенты является депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили.