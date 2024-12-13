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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Спикер грузинского парламента уверен, что итоги выборов придется принять всем

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта" получила твердую поддержку большинства избирателей, поэтому избранные власти будут защищать этот выбор, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Итоги выборов надо принять оппозиции и вернуться к нормальной политической жизни. Единственный, кто проиграл в этих выборах - это враги Грузии, которые не хотят стабильности и развития страны. Наши враги пытаются любыми способами свергнуть законно избранные власти", - сказал Папуашвили.

Он обратил внимание на визит в Тбилиси группы депутатов Европарламента, появившихся накануне на, как он выразился, затухающей акции протеста. "Эти депутаты прибыли к нам для поддержания протестных настроений. Их цель подлить масла в огонь, но все эти усилия тщетны. Всем, в том числе и за рубежом придется признать итоги выборов", - сказал Папуашвили.

Он коснулся введенных накануне действующей администрацией США санкций против ряда официальных и частных лиц Грузии. "Эта уходящая администрация, которая проиграла выборы в США, но, несмотря на это, от имени американского народа намеренно ухудшает отношения с Грузией", - сказал Папуашвили.

Он напомнил, что именно эта администрация многолетними тюремными сроками наказала демонстрантов у Капитолия, однако сочла действия грузинской полиции против радикалов и насильников на акциях в Тбилиси противозаконными. "Видимо, то что позволено Юпитеру, не позволено быку. Нельзя, чтобы демократия отличалась в разных случаях и странах", - отметил Папуашвили.

Протесты в Тбилиси

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Грузинская мечта Европарламент Шалва Папуашвили
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