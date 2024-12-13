Президент Грузии отказалась покидать пост до назначения новых выборов в парламент

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает нелегитимными назначенные на субботу выборы главы государства, не намерена уходить со своего поста до тех пор, пока не будут назначены новые парламентские выборы.

"Это пародия на выборы президента и позор. Это мероприятие будет лишено всякой легитимности", - заявила она в пятницу на брифинге.

Зурабишвили заявила, что сегодня в Грузии только она, действующий президент, обладает легитимной властью. "Я ваша представительница за рубежом, я также ваша представительница внутри страны. Я буду здесь, пока не будут назначены новые (парламентские - ИФ) выборы, которые вернут стране спокойствие, справедливость и будущее", - сказала она, добавив, что эту ее позицию разделяют те, кто сегодня участвует в акциях на улицах и требует назначения новых выборов.

В Тбилиси в пятницу вечером на проспекте Руставели возобновилась акция протеста против политики властей, начавшаяся 28 ноября.

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря коллегией выборщиков, в которую входят все депутаты парламента, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также главы местных администраций.