Коллегия выборщиков приступила к избранию президента Грузии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В парламенте Грузии началась процедура избрания президента страны коллегией выборщиков, состоящей из 300 депутатов парламента, членов верховных советов Аджарии и Абхазии, представителей местных администраций.

Единственным кандидатом на пост главы государства правящей партией "Грузинская мечта" выдвинут депутат Михаил Кавелашвили.

Выборы проводит Центральная избирательная комиссия Грузии. Председатель ЦИК Гиоргий Каландаришвили в начале заседания подробно объяснил выборщикам процедуру избрания президента.

К парламенту с утра стянута полиция, в нескольких сотнях метрах на площади Свободы находятся полицейский спецназ и водометы.

Возле парламента собираются небольшими группами участники акции протеста против политики властей, агрессивных действий с их стороны нет.