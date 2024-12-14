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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Коллегия выборщиков приступила к избранию президента Грузии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В парламенте Грузии началась процедура избрания президента страны коллегией выборщиков, состоящей из 300 депутатов парламента, членов верховных советов Аджарии и Абхазии, представителей местных администраций.

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Единственным кандидатом на пост главы государства правящей партией "Грузинская мечта" выдвинут депутат Михаил Кавелашвили.

Выборы проводит Центральная избирательная комиссия Грузии. Председатель ЦИК Гиоргий Каландаришвили в начале заседания подробно объяснил выборщикам процедуру избрания президента.

К парламенту с утра стянута полиция, в нескольких сотнях метрах на площади Свободы находятся полицейский спецназ и водометы.

Возле парламента собираются небольшими группами участники акции протеста против политики властей, агрессивных действий с их стороны нет.

Грузинская мечта Михаил Кавелашвили Грузия Гиоргий Каландаришвили
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