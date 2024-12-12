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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Дональд Трамп стал "Человеком года - 2024" по версии журнала Time

Дональд Трамп стал "Человеком года - 2024" по версии журнала Time
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Журнал Time назвал "Человеком года - 2024" избранного президента США Дональда Трампа.

"Накануне второго президентского срока Трампа, все мы, от самых его фанатичных сторонников до самых ярых критиков, живем в Эпоху Трампа", - пояснил главный редактор журнала Сэм Джейкобс в комментарии.

Он отметил, что Трампу удалось "переделать американскую политику", воспользовавшись недовольством общественности в связи с ростом цен и "глобальным разворотом против нынешних властей". В результате, по словам Джейкобса, он заручился значимой поддержкой среди афроамериканцев и латиноамериканцев, стал первым за 20 лет республиканцем, кто получил больше голосов, чем кандидат-демократ.

"Сегодня мы становимся свидетелями возрождения популизма, ширящегося недоверия к институтам, которые определяли прошлый век, и разрушение веры в то, что либеральные ценности приведут к лучшей жизни для большинства. Трамп - и фактор этих изменений, и их бенефициар", - резюмировал Джейкобс.

До этого Трамп становился "Человеком года" в 2016 году.

В прошлом году журнал Time назвал "Человеком года - 2023" американскую певицу и автора песен Тейлор Свифт.

Дональд Трамп США Time
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