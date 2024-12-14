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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Топливо загорелось на объекте инфраструктуры Орловской области после атаки БПЛА

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских дронов произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков.

"В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Пострадавших нет, добавил Клычков.

Андрей Клычков Орловская область
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