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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Турция считает действия Израиля в отношении Сирии нарушением соглашения 1974 г.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - МИД Турции осуждает действия Израиля на границе с Сирией и считает их нарушением соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах, сообщает во вторник Associated Press.

"Мы решительно осуждаем нарушение Израилем соглашения 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией, вступление его военнослужащих в буферную зону и продвижение на сирийскую территорию", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

В заявлении также подчеркивается, что Анкара поддерживает "суверенитет, политическое единство и территориальную целостность Сирии".

Кроме того, как сообщают западные СМИ, представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари назвал действия Израиля в буферной зоне "неприемлемыми".

"Неприемлемо, что Израиль использует нынешнюю ситуацию в Сирии и (...) нарушает ее суверенитет", - заявил аль-Ансари на брифинге во вторник.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.

Израиль Турция Сирия
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