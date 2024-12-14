Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Кавелашвили

Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Кавелашвили
Голосование грузинской коллегии выборщиков
Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили, бывший депутат парламента трех созывов.

Выборы президента в субботу впервые в Грузии проходили не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов. Представители оппозиционных партий, считающие действующие власти нелегитимными, в выборах не участвовали.

Центральная избирательная комиссия Грузии, обеспечивающая процесс выборов, после подсчета итогов голосования объявила об избрании Кавелашвили президентом Грузии - 224 голосами выборщиков.

Кандидатом в президенты Кавелашвили в конце ноября выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".

Михаилу Кавелашвили 53 года. Он в прошлом известный грузинский футболист, игрок сборной Грузии, тбилисского "Динамо", владикавказской "Алании", "Манчестер сити", ведущих швейцарских клубов. С 2018 года депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта".

Инаугурация нового президента состоится 29 декабря.

Грузия Михаил Кавелашвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю
Протесты в Абхазии - 2024

Источник сообщил, что Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Абхазии

Что случилось этой ночью: суббота, 14 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля нанесли удар по зданию школы в городе Газа

Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над США

В Грузии состоятся выборы президента c единственным кандидатом

Соратники Трампа обсуждали с Белым домом и Киевом урегулирование на Украине

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Президент Грузии отказалась покидать пост до назначения новых выборов в парламент

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5555 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Протесты в Абхазии - 2024Протесты в Абхазии - 202468 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии94 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2056 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });