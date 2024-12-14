Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Кавелашвили

Голосование грузинской коллегии выборщиков Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили, бывший депутат парламента трех созывов.

Выборы президента в субботу впервые в Грузии проходили не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов. Представители оппозиционных партий, считающие действующие власти нелегитимными, в выборах не участвовали.

Центральная избирательная комиссия Грузии, обеспечивающая процесс выборов, после подсчета итогов голосования объявила об избрании Кавелашвили президентом Грузии - 224 голосами выборщиков.

Кандидатом в президенты Кавелашвили в конце ноября выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".

Михаилу Кавелашвили 53 года. Он в прошлом известный грузинский футболист, игрок сборной Грузии, тбилисского "Динамо", владикавказской "Алании", "Манчестер сити", ведущих швейцарских клубов. С 2018 года депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта".

Инаугурация нового президента состоится 29 декабря.