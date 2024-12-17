Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Ираклий Кобахидзе Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал антигрузинским принятое накануне главами МИД Евросоюза решение о введении визового режима для обладателей грузинских дипломатических паспортов.

"Это решение можно оценить как антигрузинский шаг, который подрывает доверие к европейским структурам в грузинском обществе", - сказал Кобахидзе на брифинге во вторник.

Он поблагодарил министров иностранных дел Венгрии, Словакии, Италии, Испании и Румынии, которые на заседании "защитили интересы грузинского народа".

"Мы надеемся, что практика шантажа Грузии со стороны определенных сил Евросоюза прекратится", - сказал Кобахидзе.

Он считает, что целью такого, по его словам, продолжающегося уже три года шантажа остается желание определенных сил в Европе привести к власти в Грузии радикальную оппозицию.

"Сегодня, когда решающая фаза шантажа завершилась, и майдан в Грузии провалился, я еще раз предлагаю участникам протеста в Тбилиси провести дискуссию в любом формате", - сказал Кобахидзе.