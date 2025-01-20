Постпреды стран ЕС согласуют остановку безвизового режима для грузинских дипломатов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза запланировал на 24 января согласование для утверждения Советом ЕС постановления об остановке безвизового режима для дипломатов и должностных лиц из Грузии.

Пункт "Решение Совета о частичном приостановлении действия соглашения с Грузией об упрощении выдачи виз" значится в повестке заседания Coreper в разделе вопросов, утверждаемых без обсуждения.

Еврокомиссия 20 декабря предложила приостановить безвизовый режим для дипломатов и должностных лиц из Грузии.

"Это посылает грузинским властям четкий сигнал о том, что они не могут подавлять голоса оппозиции или ограничивать свободу слова без последствий", - прокомментировала эту инициативу высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

В ЕК объяснили, что, если Совет ЕС примет это предложение, грузинским дипломатам, чиновникам и их семьям, имеющим дипломатические и служебные паспорта, потребуются визы для поездок в ЕС на короткий срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

Ранее сообщалось, что такие упрощения визового режима, как более короткие сроки подачи заявлений, более низкие визовые сборы и предоставление меньшего количества подтверждающих документов, больше не будут применяться к владельцам грузинских дипломатических и служебных паспортов.

По мнению ЕК, "это решение не окажет негативного влияния на контакты между людьми, поскольку граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, продолжат пользоваться освобождением от виз при поездках в ЕС на короткий срок".

В Брюсселе уточнили, что предложение ЕК является "ответом на жестокие репрессии со стороны грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как власти 28 ноября объявили о том, что больше не будут добиваться открытия переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года". Кроме того, говорилось в сообщении Еврокомиссии, недавнее грузинское законодательство, включая законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", "подрывает основные права, которые лежат в основе ценностей ЕС".