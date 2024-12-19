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Менее 40% французов одобряют назначение премьером Байру

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения нового французского премьер-министра Франсуа Байру составляет 36%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Ifop.

Французские СМИ отмечают, что это самый низкий показатель среди трёх премьеров Франции, занимавших этот пост в 2024 году. Так, согласно опросам, которые проводили в первые дни после назначения премьеров, рейтинг одобрения Габриэля Атталя составлял 53%, Мишеля Барнье - 52%. Элизабет Борн вскоре после назначения премьером в 2022 году получила одобрение 47% респондентов.

Опрос показал, что Байру отстаёт от своего предшественника Барнье и по ряду других критериев.

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В частности, 55% опрошенных считают, что Байру "открыт к диалогу", тогда как показатель Барнье составлял 61%.

Чуть менее половины (49% опрошенных) сочли Байру "приятным", 44% респондентов - компетентным. Он внушает доверие 38% опрошенных, 36% респондентов считают его влиятельным, 35% - способным объединить французское население и 32% - способным реформировать страну. Эти показатели более чем на 10% ниже показателей Барнье, полученных в первое время после его назначения.

По одному критерию Байру всё же показал более оптимистичные результаты, чем его предшественник - 67% респондентов считают, что в скором времени новому премьеру вынесут вотум недоверия, тогда как в случае с Барнье такой исход предвещали 74% опрошенных.

Онлайн-опрос проходил с 17 по 18 декабря, в нем приняли участие 1 тыс. совершеннолетних жителей Франции. Погрешность опроса составляет 1,4-3,1 процентных пунктов.

В декабре Байру стал премьер-министром вместо Мишеля Барнье, отстранённого вотумом недоверия в Национальном собрании.

Франция Франсуа Байру
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