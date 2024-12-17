Поиск

DPA сообщило о планах Шольца встретиться с Трампом после его инаугурации

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц планирует встретиться Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января 2025 года, но до досрочных выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля, сообщает DPA со ссылкой на источники.

По их сведениям, "выразил желание встретиться с Трампом вскоре после его вступления в должность" еще в ноябре, когда состоялся первый после президентских выборов в США телефонный канцлера с избранным президентом.

Бундестаг 16 декабря вынес вотум недоверия правительству Шольца. Это должно привести к роспуску парламента и досрочным выборам в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

В ноябре правящая коалиция в ФРГ распалась из-за разногласий из-за экономической политики Шольца.

Бундестаг Олаф Шольц США Дональд Трамп Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Китае пассажирские авиаперевозки в 2024 году достигли рекорда

Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Нефть слабо дешевеет после спада накануне

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2060 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии108 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });