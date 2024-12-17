DPA сообщило о планах Шольца встретиться с Трампом после его инаугурации

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц планирует встретиться Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января 2025 года, но до досрочных выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля, сообщает DPA со ссылкой на источники.

По их сведениям, "выразил желание встретиться с Трампом вскоре после его вступления в должность" еще в ноябре, когда состоялся первый после президентских выборов в США телефонный канцлера с избранным президентом.

Бундестаг 16 декабря вынес вотум недоверия правительству Шольца. Это должно привести к роспуску парламента и досрочным выборам в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

В ноябре правящая коалиция в ФРГ распалась из-за разногласий из-за экономической политики Шольца.