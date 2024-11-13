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Шольц призвал развивать отношения с США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду заявил, что Берлин должен сделать все возможное, чтобы отношения с Вашингтоном укреплялись в ближайшие десятилетия, сообщают европейские СМИ.

"Мы должны продолжать делать все для того, чтобы эти отношения продолжали развиваться в ближайшие десятилетия, независимо от того, кто будет у власти здесь или там", - сказал Шольц.

Он также добавил, что недавно провел "хороший разговор" с избранным президентом США Дональдом Трампом.

10 ноября Шольц и Трамп поговорили по телефону. Согласно сообщению пресс-службы германского правительства, беседа была "очень дружелюбной и очень конструктивной".

Олаф Шольц США Дональд Трамп Германия
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