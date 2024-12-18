"Азимут" до марта планирует устранить замечания Ространснадзора после грубой посадки в Анталье

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" по итогам проверки Ространснадзора в связи с грубой посадкой SJ-100 в Анталье (Турция) получила пять предписаний, замечания по ним рассчитывает устранить до марта следующего года, сообщила пресс-служба компании.

"По итогам проверки авиакомпанией получено пять предписаний. По части из них замечания уже устранены, остальные предписания находятся в работе и будут устранены в установленные сроки - до 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

В ходе проверки, которая проводилась с 28 ноября по 11 декабря, "проинспектирован значительный объем документов, изучена деятельность всех департаментов авиакомпании". В надзорном ведомстве пришли к выводу, что она "соответствует сертификационным требованиям и может продолжать выполнение полетов", заверили в "Азимуте".

По итогам 11 месяцев этого года количество инцидентов с участием самолетов компании на 1 тыс. летных часов составило 0,39. При этом показатель "демонстрирует положительную динамику" по сравнению со значением 2023 года, отметили в компании.

Помимо этого, в "Азимуте" проанализировали авиационные события, касающиеся выполнения посадки с повторным отделением воздушного судна от взлетно-посадочной полосы (ВПП) после касания шасси. За рассматриваемый период из 25,409 тыс. посадок лишь девять было выполнено с повторным отделением от ВПП, что составляет 0,035%. Ни одна из этих посадок "с отскоком" не выявила перегрузок и не представляла опасности, заявляет перевозчик.

"Дополнительно необходимо уточнить, что в ходе грубой посадки самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, повторного отделения на пробеге от ВПП не было", - говорится в сообщении.

24 ноября летевший из Сочи SJ-100 "Азимута" совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. Как заявляли в компании, во время приземления произошел "непрогнозируемый сдвиг ветра" – экипаж удержал самолет на взлетно-посадочной полосе, однако вылившееся на нее из "деформированного топливного бака" авиатопливо воспламенилось. При этом сам самолет не горел, подчеркивали в компании.

Пожар был оперативно потушен, пассажиры и члены экипажа лайнера (всего 95 человек) были эвакуированы по надувным трапам - погибших среди них нет. Поврежденный самолет был застрахован, решение по его дальнейшей эксплуатации будет приниматься после процедуры дефектации, говорил "Интерфаксу" исполнительный директор "Азимута" Эдуард Теплицкий.

Самолет попал в сдвиг ветра на фоне неблагоприятных метеоусловий, заявляли в госкорпорации "Ростех", которая контролирует компанию-производителя SJ-100 - ПАО "Яковлев". Системы лайнера работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси, настаивают в корпорации, отмечая при этом, что левый двигатель SJ-100, "судя по всему, получил серьезный удар".