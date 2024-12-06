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Экипаж торгового судна эвакуировали после атаки на него у берегов Йемена

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Экипажу коммерческого судна пришлось покинуть его борт после нападения, совершенного примерно в 194 км к северо-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает в пятницу Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Торговое судно (...) представляет опасность для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе. Судно дрейфует, никто им не управляет. Силы международной коалиции эвакуировали экипаж судна в Джибути", - говорится в сообщении UKMTO, опубликованном в соцсети X.

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UKMTO отмечает, что ведется расследование инцидента. Однако в Управлении не уточнили ни названия судна, ни способ атаки на него.

Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Тем не менее, западные СМИ напоминают, что как правило такие атаки проводят йеменские мятежники-хуситы.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен
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