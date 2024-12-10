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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Хуситы утверждают, что атаковали американские корабли снабжения и эсминцы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удары по трем судам снабжения и двум эсминцам США.

"Морские и ракетные силы, а также силы БПЛА хуситов провели специальную военную операцию против трех американских судов снабжения после того, как они вышли из порта в Джибути", - говорится в сообщении во вторник, которое опубликовал в соцсети X представитель движения генерал Яхья Сари.

Отмечается, что эти суда "участвовали в агрессии против Йемена".

Также хуситы, по словам Сари, нанесли удары по двум эсминцам в Аденском заливе. Для атаки использовались ракеты и дроны.

Сари утверждает, что операция прошла успешно. Американские военные о потерях в результате таких действий хуситов не сообщали.

Также ВВС хуситов, по данным Сари, нанесли удары по целям в районе Тель-Авива и Ашкелона утром во вторник.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Это привело к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против Израиля и американских сил в Ираке и Сирии.

Израиль Ирак Йемен США хуситы
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