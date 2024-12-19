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Шведскую полицию пригласили на китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей связи

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Шведских полицейских пригласили на борт китайского судна Yi Peng 3 в рамках расследования повреждений подводных кабелей в Балтийском море, сообщает AP со ссылкой на заявление полиции. Предполагается, что они попадут туда 19 декабря.

"Представители китайских властей проводят расследование на борту судна и пригласили шведскую сторону принять участие в качестве наблюдателей", - сказано в заявлении полиции Швеции.

Швеция, Финляндия и Литва расследует ноябрьские инциденты с повреждениями кабелей связи между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Рядом с местами аварий видели судно Yi Peng 3. Сейчас оно стоит на якоре в проливе Каттегат между Швецией и Данией. Есть версия, что оно могло повредить кабели якорем.

В МИД Китая заявили о готовности сотрудничать в расследовании, направленном на выяснение причин повреждения двух кабелей в Балтийском море.

Финляндия Швеция Китай Литва Дания Балтийское море Yi Peng 3
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