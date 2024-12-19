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Премьер Великобритании призвал Трампа поддержать Украину

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом призвал его обеспечить поддержку Украине, говорится в заявлении, распространенном правительством Великобритании.

Согласно ему, Стармер "подтвердил необходимость того, чтобы союзники были вместе с Украиной".

По его мнению, западные союзники должны обеспечить, чтобы Украина находилась в "максимально сильной позиции".

Кроме того, в разговоре с Трампом премьер-министр Великобритании подчеркнул необходимость совместной работы для обеспечения мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Лидеры двух стран заявили, что рассчитывают на совместную работу в области международной безопасности и экономического роста.

Великобритания США Украина Дональд Трамп Кир Стармер
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