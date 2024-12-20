Пентагон заявил, что около 2 тыс. американских военных находятся в Сирии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - США за последнее время более чем в два раза увеличили число своих военных в Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Порядка 2 тыс. американских военных находятся в Сирии", - заявил он на брифинге в Минобороны США.

Прежде сообщалось о дислокации в Сирии около 900 американских военнослужащих.

По словам Райдера, увеличение "происходит некоторое время", и эти военные находятся там "как минимум несколько месяцев".

Он подчеркнул, что дополнительные силы поддерживают миссию по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и не имеют отношения к последним событиям в Сирии.

Представитель Пентагона пояснил, что "основные 900 " военнослужащих США находятся в стране в рамках официальной командировки по 9-12 месяцев, еще 1 тыс. 100 военных - на временной основе, в течение 30-90 дней, "для удовлетворения изменяющихся потребностей миссии". При этом большая часть дополнительных военных представляют силы специального назначения.

На вопрос о том, почему Минобороны ранее не раскрывало обновленные цифры, Райдер ответил, что узнал о них только в четверг и сослался на "чувствительность с точки зрения дипломатической и оперативной безопасности".