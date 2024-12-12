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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

США заключили контракт на обслуживание истребителей F-16 за рубежом на $987 млн

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пентагон объявил о заключении почти десятилетнего контракта на обслуживание и ремонт истребителей F-16 для зарубежных заказчиков, в том числе Тайваня.

"Компания Leidos из Рестона, штат Вирджиния, получила контракт на сумму $987 млн (...) для поддержки F-16, поставленных в рамках продажи вооружений и военной техники иностранным государствам (FMS)", - говорится в сообщении Пентагона.

Согласно сообщению, этот контракт на обслуживание касается и поставок по FMS для Тайваня.

Отмечается, что контракт предусматривает ремонт с возвратом, инженерные и технические услуги, а указанные работы будут проводиться непосредственно в Вирджинии. Дата окончания контракта - 31 мая 2034 года.

США Пентагон F-16
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