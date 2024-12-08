Поиск

Спикер Палаты представителей США не будет давать ход запросу Байдена о $24 млрд для Украины

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не собирается рассматривать запрос Белого дома о выделении дополнительно $24 млрд на оказание дальнейшей помощи Украине.

В миреБайден запросил у Конгресса США $24 млрд на связанные с Украиной расходыБайден запросил у Конгресса США $24 млрд на связанные с Украиной расходыЧитать подробнее

"Не собираюсь делать это", - цитирует The Hill ответ Джонсона на вопрос журналиста, намерен ли он включать этот запрос в текст резолюции о дальнейшем финансировании американских федеральных органов власти.

Джонсон пояснил, что дальнейшие решения по Украине будет принимать не завершающий свой срок президент США Джо Байден, а его преемник - Дональд Трамп.

"Сейчас Байдену не нужно принимать решения по этому вопросу. У нас есть избранный президент. Нам нужно будет дождаться, когда он возглавит страну и даст распоряжения. Так что сейчас я не думаю, что мы будем принимать решения по финансированию Украины", - заявил спикер Палаты представителей.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Украина США Майк Джонсон Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что решит украинский конфликт, "если сможет"

Трамп заявил, что решит украинский конфликт, "если сможет"
Смена власти в Сирии

Захватившие власть в Сирии группировки вошли в удерживаемый курдами Манбидж

Смена власти в Сирии

Катар и Египет предостерегли Сирию от "погружения в хаос"

Смена власти в Сирии

Нетаньяху считает своей заслугой свержение Асада

Нетаньяху считает своей заслугой свержение Асада
Смена власти в Сирии

Ливанская армия усилила присутствие на границе с Сирией

Смена власти в Сирии

В Дамаске вводят комендантский час

В Дамаске вводят комендантский час
Смена власти в Сирии

Израиль нанес удары по ряду сирийских баз после сообщений о свержении Асада

Смена власти в Сирии

В МИД РФ сообщили о решении Асада покинуть пост и уехать из Сирии

В МИД РФ сообщили о решении Асада покинуть пост и уехать из Сирии
Смена власти в Сирии

МИД РФ заявил об отсутствии угрозы безопасности российским военным базам в Сирии

В Грузии до конца года примут закон о запрете масок на митингах

В Грузии до конца года примут закон о запрете масок на митингах
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии32 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5530 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });