Спикер Палаты представителей США не будет давать ход запросу Байдена о $24 млрд для Украины

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не собирается рассматривать запрос Белого дома о выделении дополнительно $24 млрд на оказание дальнейшей помощи Украине.

"Не собираюсь делать это", - цитирует The Hill ответ Джонсона на вопрос журналиста, намерен ли он включать этот запрос в текст резолюции о дальнейшем финансировании американских федеральных органов власти.

Джонсон пояснил, что дальнейшие решения по Украине будет принимать не завершающий свой срок президент США Джо Байден, а его преемник - Дональд Трамп.

"Сейчас Байдену не нужно принимать решения по этому вопросу. У нас есть избранный президент. Нам нужно будет дождаться, когда он возглавит страну и даст распоряжения. Так что сейчас я не думаю, что мы будем принимать решения по финансированию Украины", - заявил спикер Палаты представителей.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.