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Спикер Палаты представителей подготовил новый проект по финансированию правительства

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представит еще один законопроект по финансированию федерального правительства в попытке избежать приостановки его работы, сообщает издание The Hill в пятницу.

"У нас есть план. Мы ожидаем голосования по нему этим утром, так что не переключайтесь", - сказал Джонсон по прибытии в Конгресс.

Спикер нижней палаты не стал раскрывать детали законопроекта. При этом неясно, включено ли в него требование избранного президента США Дональда Трампа увеличить потолок госдолга. Такое требование, как отмечает The Hill, усложнило переговоры на тему финансирования, встретив возражения со стороны демократов и республиканцев.

Возможное голосование в пятницу по новому предложению Джонсона станет последней попыткой нижней палаты Конгресса США добиться компромисса до того, как правительство может прекратить работу.

В четверг Палата представителей отклонила ранее предложенный Джонсоном законопроект по финансированию правительства. Демократы во главе с лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом назвали проект смехотворным.

Джонсон представил свой предыдущий законопроект в четверг днем. Его предложение позволило бы сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта, приостановить действие лимита госдолга на два года, выделить около $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и около $10 млрд на экономическую помощь фермерам, отменив при этом ряд политических положений, которые содержались в первоначальном соглашении объемом 1,5 тысячи страниц. Трамп, в свою очередь, быстро поддержал этот пакет, назвав его "очень выгодной сделкой для американского народа" и призвав законодателей проголосовать за него.

Ранее Трамп выступил против согласованного лидерами обеих палат компромиссного проекта по продлению финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года. Он призвал внести в него изменения и увеличить потолок госдолга.

Конгресс Палата представителей США Майк Джонсон Дональд Трамп
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