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Украина ввела санкции против властей Грузии

Украина ввела санкции против властей Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал указ о введении санкций против 20 представителей властей Грузии, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на источники в Киеве.

В санкционный список попали почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и другие. В списке также оказался отец премьер-министра Георгий Кобахидзе, в 90-е занимавший пост заместителя спикера парламента Грузии.

Зеленский призвал своих западных партнеров также ввести санкции против руководителей Грузии, так как, по его словам, "нельзя никого потерять в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину".

Ранее санкции против ряда грузинских руководителей ввели прибалтийские страны, в связи с чем их послы в Тбилиси были вызваны в грузинский МИД для разъяснений.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен осудил грузинские власти за насилие в отношении участников акций протеста против приостановления евроинтеграции и пригрозил Тбилиси ужесточением санкционного режима.

Владимир Зеленский Грузинская мечта Украина Ираклий Кобахидзе Грузия Бидзина Иванишвили
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