Власти Волоколамска запланировали устранить течь фильтрата со свалки за неделю

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе в тестовом режиме началась откачка фильтрата, сообщил и.о. главы муниципалитета Андрей Вихарев.

"Сегодня мы, как договаривались на штабе, откачиваем фильтрат, мы в 9:00 встретились для того, чтобы запустить откачку. (...) Задача - откачать где-то 50 кубов и понизить уровень на полтора метра, в этом случае уже утечки за территорию не будет", - сказал Вихарев журналистам после осмотра полигона.

По словам и.о. главы муниципалитета, количество машин, в которые закачивается фильтрат, будет увеличено. Кроме того, на полигоне установят резиновую емкость, куда также будет откачиваться фильтрат. В дальнейшем его переработает в воду передвижная станция очистки фильтрата, сроки ее доставки на "Ядрово" пока не называются.

"Я думаю, что источник утечки будет устранен полностью в течение пяти-семи дней. Потому что объем мы примерно посчитали, но нужно рассчитывать, что будет какая-то ситуация извне. Это объективно, мы только начали это делать, посмотрим, как это будет все откачиваться", - отметил Вихарев.

Он добавил, что надзорные службы также планируют взять пробы фильтрата, чтобы провести его химический анализ.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось порядка 150 детей. 21 марта были госпитализированы шесть жителей Волоколамского района, из них трое были переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные выписаны.

Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Воробьев также встретился с возмущенными жителями, он пообещал вывезти детей в оздоровительные лагеря, путевки уже начали выдавать.

23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на "Ядрово" отходов - он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.