Что произошло за день: вторник, 27 февраля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- К польскому политологу Томасу Мацейчуку, постоянно участвующему в телевизионных ток-шоу на российских телеканалах, пришли в Москве с обыском. В Мытищинском горсуде Московской области сообщили, что гражданину Польши вменяется нарушение миграционного законодательства. Впоследствии суд вернул административный материал в отношении Мацейчука в подмосковное УФМС в связи с нарушениями, препятствующими рассмотрению дела.

- В Управлении делами президента РФ опровергли сообщения РБК о причастности самолета специального летного отряда "Россия", обслуживающего первых лиц государства, к "кокаиновому скандалу" в Аргентине. Посол РФ в Аргентине рассказал, как были найдены чемоданы с наркотиками и к каким спецслужбам обратились дипломаты. В посольстве РФ в Германии опровергли сообщения о том, что фигурант "кокаинового дела" Андрей Ковальчук якобы являлся в прошлом сотрудником российской дипмиссии в ФРГ

- Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны - она получила полномочия по информационному противоборству, в том числе обнаружению, предупреждению и ликвидации хакерских атак на российские информационные ресурсы.

- S&P повысило рейтинги нескольких российских компаний, включая "Газпром", "Транснефть", "Россети", РЖД, а также нескольких банков: в их числе ВЭБ и Альфа-Банк.

- Крупная авария произошла в Башкортостане. В результате столкновения микроавтобуса, следовавшего в Челябинскую область, и фуры в Иглинском районе погибли 9 человек.

- Аномальные холода добрались до Европы, там уже погибли 10 человек.

- Москвичам синоптики пообещали, что пик морозной погоды всего зимнего периода в столице завершится 28 февраля, а с 1 марта начнется потепление, однако в первые дни календарной весны температура по-прежнему будет ниже климатической нормы.

- Гумпауза в Восточной Гуте оказалась сорвана. Боевики перешли в наступление на позиции сирийских войск, оппозиция пока обещает выдворить со своей территории членов террористических группировок.